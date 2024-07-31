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巴黎前線》藥檢風波讓他情緒煎熬 王冠閎感謝大家成為他的後盾

2024/07/31 06:50

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎揮別藥檢風波，今天在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07，總排名第11，寫下我國泳將在奧運的最佳名次。談到當時藥檢風波，王冠閎坦言，那陣子比較煎熬，有點不知所措又覺得無辜，感謝大家成為他的後盾。

王冠閎在今年5月底時收到中華運動禁藥防制基金會通知，5月27日在西班牙參加地中海巡迴賽時，因國際檢測機構檢測人員（DCO）未能與他在指定飯店、指定時段內進行藥檢工作，因而錯失藥檢。

當時傳出王冠閎已兩度錯過藥檢，若出現第3次可能遭禁賽，好在最後他提供個人行蹤，以及相關明確證據，成功捍衛自身清白，也成功登上奧運舞台。

準決賽游出台灣最佳名次，王冠閎談起當時情況感慨地說：「那時訓練有點停擺也無法確實，那禮拜比較煎熬，因為都是未知數，有點不知所措又覺得無辜，還好證明自己沒事，後來趕快安排移地訓練，整頓一下自己的心情。」

王冠閎對於當時外界的協助充滿感激，「心情調適得滿快，有大家支持當我的後盾，這趟奧運有他們，我才能站這裡。」另外，王冠閎提到，家人也很重要，他們不會過度關心，「他們知道我需要自己的空間，沒有多問，一開始我沒告訴他們，是教練告訴他們的。」

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

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