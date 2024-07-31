巴黎前線》教練爆料他嗆到水 王冠閎準決賽仍游出亞洲第1

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎今在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07，取得分組第5、總排名第11，教練黃智勇透露，其實他在準決賽第3趟時有嗆到水，算是比較美中不足之處，但後來大家安慰他，這次成績優於日本、南韓選手，依舊是亞洲第1。

巴黎奧運男子200蝶僅有3名亞洲選手晉級準決賽，王冠閎游出1分55秒07排名第11，為3名選手中最佳，南韓金敏燮以1分55秒22居第13、日本21歲的寺門弦輝游出1分56秒21名列第15。

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黃智勇認為，今天下午熱身狀況不錯，也覺得可以突破早上成績，他爆料原本王冠閎希望他不要講，但其實在游第3趟時，有點嗆到水，「好手在競爭時浪有點大，他有點嗆到沒吸到氣也有點累了，這是比較美中不足，若正常發揮，他的狀況要比早上快半秒沒問題。」

黃智勇透露，賽後大家有恭喜王冠閎，這次游出亞洲第1，「這次名次比上次奧運好，算是安慰，以成績來說，當然希望可以游到1分54秒，才有機會進前8。」

對於教練爆料，王冠閎表示，這不能當作藉口，「當下有點左瞄、右瞄，沒有全心放在自己身上，還是會去看一下左右選手，「當然節奏有點亂，但我馬上調整回來，最後50公尺有加速起來，但大家都差不多，前8真的很快、水準最高。」

至於上屆東京奧運奪下200蝶銀牌的日本名將本多燈則在預賽游完就遭淘汰，表現不如預期。

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

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