奧運網球》追平女雙8強最佳戰績 謝淑薇淡定只想準備下一場

謝淑薇（右）攜手20歲新星曹家宜。（特派記者王元鴻攝）

〔本報採訪團／巴黎報導〕謝淑薇／曹家宜天助自助，因烏克蘭第7種子科絲秋克 （Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）次輪棄賽，直接晉級巴黎奧運網球女雙8強，小薇不但追平12年前倫敦奧運個人最佳戰績，還有機會突破更上層樓。

「網球比賽就是這樣，今天就算對手最後不打，我們等了6、7個小時，還是得先熱身。」謝淑薇2012年曾與莊佳容挺進五環殿堂8強，如今12年過後，又和曹家宜攜手連闖兩關，經驗豐富的她淡定回應：「對於這個成績沒有特別想法，因為還是要準備下一場比賽。就看屆時對手是誰，再來做調整和準備。」台將組合將等著美國頭號種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula）對決捷克穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova）的勝方出線。

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巴黎近來天氣炎熱，甚至發布高溫示警，旅居花都多年的謝淑薇笑說：「8月這時候法國人都去度假避暑了，之前看到這時間要舉奧運，我還想說忍耐一下就好。」曹家宜則認為台灣其實更熱，「這種天氣還好，我覺得不會影響太大。」

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