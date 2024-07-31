晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運網球》追平女雙8強最佳戰績 謝淑薇淡定只想準備下一場

2024/07/31 06:48

謝淑薇（右）攜手20歲新星曹家宜。（特派記者王元鴻攝）

〔本報採訪團／巴黎報導〕謝淑薇／曹家宜天助自助，因烏克蘭第7種子科絲秋克 （Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）次輪棄賽，直接晉級巴黎奧運網球女雙8強，小薇不但追平12年前倫敦奧運個人最佳戰績，還有機會突破更上層樓。

「網球比賽就是這樣，今天就算對手最後不打，我們等了6、7個小時，還是得先熱身。」謝淑薇2012年曾與莊佳容挺進五環殿堂8強，如今12年過後，又和曹家宜攜手連闖兩關，經驗豐富的她淡定回應：「對於這個成績沒有特別想法，因為還是要準備下一場比賽。就看屆時對手是誰，再來做調整和準備。」台將組合將等著美國頭號種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula）對決捷克穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova）的勝方出線。

巴黎近來天氣炎熱，甚至發布高溫示警，旅居花都多年的謝淑薇笑說：「8月這時候法國人都去度假避暑了，之前看到這時間要舉奧運，我還想說忍耐一下就好。」曹家宜則認為台灣其實更熱，「這種天氣還好，我覺得不會影響太大。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。