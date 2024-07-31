MLB》道奇重磅交易！ 獲得本季大復活強投+4屆金手套外野手

佛雷爾提轉戰道奇。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊在交易大限前大補強，他們從老虎獲得本季表現傑出的先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty），再從藍鳥手中拿到金手套外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier），一舉補強兩大弱點。

佛雷爾提是今年僅次於兩大左投，白襪克羅切（Garrett Crochet）以及老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）外最好的標的，但在上述兩人都沒有被母隊賣掉的情況下，道奇用捕手Thayron Liranzo以及Trey Sweeney換來這位曾在2019年效力紅雀隊時獲得國聯塞揚獎票選第4名的好手，補強本季因傷導致狀態不佳的輪值。

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佛雷爾提本季在老虎出賽18場都是先發，拿下7勝5敗防禦率2.95，106.2局飆出133次三振，每局被上壘率僅0.96，是自2019年效力紅雀以來的最佳表現，雖然今年他曾受到背部傷勢困擾，但在明星賽的2場先發出賽主投11.2局，防禦率僅1.54。

除了先發輪值外，道奇還把剛DFA的左投亞柏格（Ryan Yarbrough），拿去跟藍鳥換來4屆金手套外野手基爾梅爾，本季打完預計會引退的他，今年於藍鳥81場出賽敲出4轟，打擊率僅1成95，不過他的防守功力依舊紮實，今年的OAA（出局製造值）高達10，排在聯盟PR97。

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