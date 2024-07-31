MLB》爸爸、舅舅都曾效力洋基隊！ 小熊牛棚好手改披條紋軍戰袍

小萊特轉戰洋基。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊在交易大限前繼續補強，送出2位農場新秀，右投Jack Neely以及內野手Ben Cowles，向小熊隊換取牛棚投手小萊特（Mark Leiter Jr.）。

小萊特將透過此次交易延續家族傳統加入條紋大軍，他的父親萊特（Mark Leiter）在1990年新秀年就效力洋基，而已逝的舅舅A.萊特（Al Leiter）則在1987年至1989年以及2005年效力過洋基隊。

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現年33歲的小萊特本季為小熊出賽39場都從牛棚出發，主投36.1局送出53K，拿下2勝4敗，防禦率4.21，有13次救援成功，儘管防禦率破4看似表現不佳，但小萊特多項進階數據都在聯盟名列前茅，其中最突出的便是高達36.7%的對手揮空率以及34.9%的三振率，兩項都排在聯盟PR98。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示小萊特已經在前往費城人的路上，目前洋基正在與費城進行系列賽，同時他也談到這位新同學的特徵：「不太被打安打也不太會保送打者，能夠製造對手很多的揮棒落空，他上個月的投球表現真的非常好，非常有趣。」

此外，洋基隊將3A打者Brandon Lockridge交易到教士，換得另一位牛棚投手桑托斯（Enyel De Los Santos），以及另一位小聯盟選手桑托斯（Enyel De Los Santos），桑托斯本季拿下1勝2敗，有1次救援成功，4.46的防禦率，有著28.2%的三振率。

洋基還將左投弗格森（Caleb Ferguson）送往太空人，換來右投奧斯丁（Kelly Austin）以及國際簽約金額度。

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