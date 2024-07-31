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MLB》馬林魚明星終結者賣了！ 教士狠砸4新秀換半季鐵牛棚

2024/07/31 08:33

史考特加盟教士。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕目前在國聯外卡第三的教士隊在交易大限前當買家，掏出4位農場好手，包含百大新秀第44名的史奈爾林（Robby Snelling），換來今年自由市場上的最強終結者史考特（Tanner Scott），還與海盜交易補強先發深度。

教士送出史奈爾林、菜鳥梅澤（Adam Mazur）、內野手保利（Graham Pauley）以及另一位小聯盟內野手Jay Beshears，向馬林魚換來史考特以及右投手霍因（Bryan Hoeing），其中史奈爾林是教士農場排名第2的大物，梅澤與保利則是教士農場第4與第5名的新秀，兩人都在今年登上大聯盟，而Jay Beshears則是22歲的高階1A新秀，在農場排名第24名。

教士此舉無疑大幅強化了球隊的牛棚戰力，30歲的史考特今年在馬林魚登板44場，拿下6勝5敗，18次救援成功與1次中繼成功，防禦率1.18，主投45.2局送出53K，表現相當出色，也在今年入選明星賽。不過史考特在今年結束就會成為非受限自由球員，等於教士砸了大把農作物但可能只能用他半個賽季。

教士拿到另一位投手霍因今年出賽16場有2場先發，拿下1勝2敗，防禦率2.70，不過他因傷缺席了2個月，直到7月才回歸賽場，7月共5場登板防禦率4.35。

除了與馬林魚交易史考特與霍因外，教士還用18歲新秀Ronaldys Jimenez跟海盜隊換來先發左投培瑞茲（Martin Perez），增加輪值深度。

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