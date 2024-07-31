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奧運男籃》法國續命4分打 河村勇輝：我覺得沒有犯規

2024/07/31 08:59

史崔澤爾關鍵4分打，將比賽帶入延長。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本昨日遇上地主法國，最終延長賽氣力放盡，以90：94惜敗，而對於正規時間最後法國史崔澤爾（Matthew Strazel）爭議的追平4分打，被吹犯規的河村勇輝賽後受訪表示，他認為那球是乾淨的防守。

日本法國之戰第四節最後讀秒階段，日本還取得4分領先，眼看有機會收下勝利，法國後衛史崔澤爾投進了一顆高難度三分，同時裁判吹防守的河村勇輝犯規，史崔澤爾完成4分打將比賽帶進延長，最終驚險收下勝利。

賽後歐洲媒體《BasketNews》訪問日本隊職員，河村勇輝表示，他不認為那球有犯規，不過還是不忘稱讚對手，說史崔澤爾是個很棒的射手，可以在關鍵時刻命中高難度的三分。

日本男籃主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）則表示：「我覺得看起來不像犯規，但我在他的背後，所以我不確定有沒有身體接觸。」霍瓦斯為自家球員講話，說他感覺河村勇輝已經在避開史崔澤爾了，「不過哨聲還是響了、罰球也進了，然後我們就進延長賽了。」

對於第四節最後一波防守，霍瓦斯解釋其實他們已經成功了，他們阻止了法國第一出手選擇，河村勇輝也對到史崔澤爾了，「可能就是貼太近了一點，史崔澤爾投進了漂亮的一球。」霍瓦斯說道。

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