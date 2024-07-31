奧運男足》拚奪牌的日本絕殺以色列 3連勝闖8強碰上屆銀牌西班牙

日本男足絕殺以色列，8強將碰上上屆銀牌西班牙。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本隊今天凌晨在巴黎奧運男子足球小組賽，靠著細谷真大在傷停補時階段破門，以1：0打敗以色列，小組賽3連勝，以分組第1晉級8強，也是隊史首次連兩屆晉級淘汰賽，再來將跟西班牙爭取4強席次。

日本在今年5月奪U23亞洲盃冠軍，也是隊史第2冠，在這次正選名單，除了效力荷甲鹿特丹斯巴達的前鋒齊藤光毅、中場三戶舜介外，16名成員都來自U23亞洲盃冠軍陣容。此外，奧運規定能有3名超過23歲的球員，日本隊霸氣不用超齡球員，也是本屆唯一未使用外卡的隊伍。

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日本首戰以5：0痛宰巴拉圭，再來則是以1：0險勝馬利。今天遇上以色列的頑強抵檔，日本全場12次射門，直到最後階段才由細谷真大破門，也幫助日本以3連勝晉級。

上屆拿下銀牌的西班牙在小組賽不敵埃及，意外掉入分組第2，日本將在8月2日對決西班牙。值得一提的是，日本上屆東京奧運在自家主場登場的4強賽，就是跟西班牙鏖戰至延長賽才落敗，並落入銅牌戰，如今日、西提前碰頭，日本也將尋求甜蜜復仇。

此外，男足8強另外3組對戰為美國對上摩洛哥、埃及對決巴拉圭，至於阿根廷則是強碰地主法國。

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