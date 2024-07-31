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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》法國險勝日本避免爆冷 美媒直批吹判「非常有問題」

2024/07/31 09:21

史崔澤爾成為法國逆轉的英雄。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕法國昨役在巴黎奧運小組賽靠著史崔澤爾（Matthew Strazel）關鍵4分打扳平戰局，最終在延長賽驚險擊敗日本奪勝，美媒《運動畫刊》便直言，法國靠著非常有問題的哨音避免被日本爆冷。

日本本場比賽表現精彩，靠著河村勇輝在第四節狂砍10分的英雄表現下，在剩下16秒時還領先法國4分，不過法國史崔澤爾面對河村勇輝的防守，在關鍵時刻硬是投進一顆三分球，裁判還響哨犯規，最終史崔澤爾完成4分打扳平戰局，地主法國最後在延長賽以94：90險勝日本。

這場勝利卻充滿爭議，《運動畫刊》記者菲利浦斯（Ryan Phillips）便引用影片與照片直言，河村勇輝的防守看起來並沒有碰到史崔澤爾，菲利浦斯也表示，這並不是唯一一次對地主有利的吹判，在第四節，NBA好手八村壘儘管對戈貝爾（Rudy Gobert）重犯，但卻在重播後遭升級成違反運動精神犯規，讓他吞下第二次的違反運動精神犯規退場，而八村壘本場比賽表現絕佳，上場22分鐘就拿下24分。

最終法國便靠著兩個充滿爭議且對自家有利的判決，以4分差帶走勝利，小組賽取得2勝0敗優勢，輸球的日本則沒辦法演出驚奇勝，小組賽苦吞0勝2敗。

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