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奧運網球》驚奇化解2賽末點延續最後一舞 穆雷流下「喜悅的眼淚」

2024/07/31 10:37

穆雷與同胞搭檔埃文斯死裡逃生晉級下一輪。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕或許是上天還捨不得看到穆雷（Andy Murray）離開球場，這位本屆奧運結束後就要高掛球拍的英國前球王，與同胞搭檔埃文斯（Daniel Evans）男雙次輪延續驚奇，搶救兩個賽末點死裡逃生，以6：3、6：7（8：10）、11：9，力退比利時組合吉勒（Sander Gille）／弗利根（Joran Vliegen），收下8強門票。

穆雷／埃文斯首輪驚險化解5個賽末點晉級，次輪第二盤沒能把握賽末點被對手延長戰線，超級搶十一度陷入7：9絕境，兩位臨場經驗豐富的英國老將再度化險為夷，連拿4分上演奇蹟逆轉。

在這場2小時又5分鐘的大戰成為勝利的一方，穆雷賽後情緒激動、在位置上啜泣，他解釋，「當下不可思議地湧上許多情緒，我非常開心，也不知道為什麼會哭泣，但這是喜悅的眼淚，比賽的最後一刻我真的很激動，很顯然我欣喜若狂，因為我們竟然撐過來了。」

「我不覺得他想回家，對吧？」穆雷最後一舞的搭檔埃文斯則說，「我們慢慢更靠近終點了，有機會締造特別的成就，今晚我們繳出很棒的表現，大家都看到我們在高張力的時刻可以有多棒。」

穆雷曾在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運締造史上首見男單衛冕霸業，只差2勝就確定能進帳男雙獎牌，屆時有望成為最完美的退休禮物，下一戰對手將是美國佛里茲（Taylor Fritz）／保羅（Tommy Paul），荷蘭哈斯（Robin Haase）／羅傑（Jean-Julien Rojer）之間的勝方。

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