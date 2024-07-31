鬥牛籃球賽817竹北上陣 即日起開放網路報名

新竹縣竹北市長鄭朝方（.右3）號召籃球球友們來「鬥」一下，速速上網報名。（竹北市公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕除了職籃，竹北也要上演鬥牛籃球賽了！新竹縣竹北市公所今天宣布，他們跟竹北國際青年商會合辦的「竹北市113年星際盃三對三籃球賽」即日起到8月9日中午12點為止受理網路（ https://reurl.cc/aq6Qp7）報名，共有5組，除社會組可有45隊參加PK且要收費，其他國高中男女子組各4隊到8隊不等的免費名額，8月13日公布賽程，比賽地點就在竹北市的星際風雨球場。

市公所表示，竹北市的8面星際風雨球場啟用後，週五或節假日幾乎場場爆棚，公所為此試辦每週五、六延長開放時間到深夜11點，並將在8月17日舉辦前述三對三的鬥牛籃球比賽。

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這場三對三籃球賽共有5個組別：社會組限45隊報名參加，高中男子組8隊、高中女子組4隊、國中男子組8隊、國中女子組4隊，每隊包含領隊、教練以及隊員總共6人，其中學生組免報名費。

公所表示，相關賽程將在8月13日公布於公所與竹北國際青年商會各自的臉書。學生組前3名將獲頒獎牌；社會組前3名除獎牌，冠軍還有3000獎金、亞軍2000元、季軍1000元。#

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