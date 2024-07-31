晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

達標免抽籤高手增 台北馬拉松全馬中籤率不到3成

2024/07/31 11:39

將於12月15日在台北市政府前市民廣場開跑的「2024臺北馬拉松」，全、半程馬拉松組達標免抽籤高手增，全馬中籤率不到3成。（資料照，台北市體育局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」認證賽事的「2024台北馬拉松」，昨完成全程馬拉松組抽籤，共有1萬5056人登記，整體中籤率歷屆最低，不到3成；抽籤結果今（31）日上午10點已在官網公布，並以電子郵件通知正取者；台北市體育局表示，半程馬拉松組將於8月9日下午2時開放報名，限額1萬9000名。

「2024台北馬拉松」全、半程馬拉松組將於12月15日在台北市政府前市民廣場開跑，親子同樂的「3公里歡樂早餐跑」及響應「2025雙北世界壯年運動會」推出的「9公里世壯運加油組」，提前於12月14日暖身登場。北市體育局表示，「U-Sport計畫」運動抵用金可折抵台北馬報名費，鼓勵市民會員動起來、撿好康又賺健康。

體育局指出，今年賽事晉升為金標籤後，參賽熱度超越往昔，全馬組自7月16日下午開放登記至29日止，共1萬5056人登記，較去年激增4305人，報名人數大幅成長4成，但限額9000名中，扣除達完賽標準免抽籤選手、受邀跑者及金標全馬限定組的4560名額後，要抽出4440個名額，整體中籤率為歷屆最低，不到3成。

昨在國巨律師事務所蔡文玲律師見證下，以電腦隨機抽出全程馬拉松正取及備取參賽者，抽籤結果今上午10點在官網公佈 ，並以電子郵件通知正取者；體育局提醒，正取者須於8月5日下午5點前完成報名程序，未於規定時間內繳費則視同棄權，8月6日將公告候補名單並以電子郵件通知。

體育局表示，由於今年有更多跑者在全程馬拉松組未獲中籤，可預期半馬組報名盛況將更為激烈；半程馬拉松組將於8月9日下午2時開放報名，限額1萬9000名；而親子「3公里歡樂早餐跑」、「9公里世壯運加油組」報名至9月30日截止。

體育局也提到「金標籤」等級台北馬拉松吸引更多國內外頂尖跑者齊聚，儘管達標免抽籤標準因應提高，但仍未影響達標報名人數，全馬組達標報名數較去年增加316人、半馬也比去年多出208人，總達標人數增加524人，賽事勢必激烈精彩可期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。