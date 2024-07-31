達標免抽籤高手增 台北馬拉松全馬中籤率不到3成

將於12月15日在台北市政府前市民廣場開跑的「2024臺北馬拉松」，全、半程馬拉松組達標免抽籤高手增，全馬中籤率不到3成。（資料照，台北市體育局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」認證賽事的「2024台北馬拉松」，昨完成全程馬拉松組抽籤，共有1萬5056人登記，整體中籤率歷屆最低，不到3成；抽籤結果今（31）日上午10點已在官網公布，並以電子郵件通知正取者；台北市體育局表示，半程馬拉松組將於8月9日下午2時開放報名，限額1萬9000名。

「2024台北馬拉松」全、半程馬拉松組將於12月15日在台北市政府前市民廣場開跑，親子同樂的「3公里歡樂早餐跑」及響應「2025雙北世界壯年運動會」推出的「9公里世壯運加油組」，提前於12月14日暖身登場。北市體育局表示，「U-Sport計畫」運動抵用金可折抵台北馬報名費，鼓勵市民會員動起來、撿好康又賺健康。

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體育局指出，今年賽事晉升為金標籤後，參賽熱度超越往昔，全馬組自7月16日下午開放登記至29日止，共1萬5056人登記，較去年激增4305人，報名人數大幅成長4成，但限額9000名中，扣除達完賽標準免抽籤選手、受邀跑者及金標全馬限定組的4560名額後，要抽出4440個名額，整體中籤率為歷屆最低，不到3成。

昨在國巨律師事務所蔡文玲律師見證下，以電腦隨機抽出全程馬拉松正取及備取參賽者，抽籤結果今上午10點在官網公佈 ，並以電子郵件通知正取者；體育局提醒，正取者須於8月5日下午5點前完成報名程序，未於規定時間內繳費則視同棄權，8月6日將公告候補名單並以電子郵件通知。

體育局表示，由於今年有更多跑者在全程馬拉松組未獲中籤，可預期半馬組報名盛況將更為激烈；半程馬拉松組將於8月9日下午2時開放報名，限額1萬9000名；而親子「3公里歡樂早餐跑」、「9公里世壯運加油組」報名至9月30日截止。

體育局也提到「金標籤」等級台北馬拉松吸引更多國內外頂尖跑者齊聚，儘管達標免抽籤標準因應提高，但仍未影響達標報名人數，全馬組達標報名數較去年增加316人、半馬也比去年多出208人，總達標人數增加524人，賽事勢必激烈精彩可期。

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