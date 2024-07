金藝智在女子射擊10公尺奪得銀牌。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕2024年巴黎奧運,南韓在女子射擊10公尺空氣手槍奪得佳績,銀牌得主金藝智在比賽中帥氣的畫面引發全世界熱議,而她今年5月參加比賽的影片也被挖出,在社群平台瘋傳。

金藝智今年5月比賽的影片也被翻出,在社群平台X引發熱議。(圖擷取自 X )

南韓女子射擊隊在奧運10公尺空氣步槍金牌、10公尺空氣手槍金、銀牌。而金藝智今年5月參加比賽的影片在社群平台X瘋傳,可以看到金藝智穿著黑色衣服,反戴鴨舌帽,一臉冷峻的瞄準目標開槍,該支影片有2834萬的觀看次數。

網友們看到影片後紛紛留言「好帥!」、「拿槍瞄準目標時很有氣勢」、「又酷又帥的女人」、「好像電影走出來的主角」,特斯拉(Tesla)和SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)也留言「她很適合演動作片,完全不需要演技」。

She should be cast in an action movie. No acting required!