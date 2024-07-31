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MLB》大谷翔平跑第28盜、日本對決吞K！ 道奇遭教士驚天大逆轉

2024/07/31 13:07

大谷翔平4打數0安打吞下2K，不過首局跑出本季第28次盜壘成功。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在做客教士2連戰首戰，道奇在第一局就打下5分大局，不過地主展現十足韌性，在9下靠著2發陽春砲追平比數，10局代打索拉諾（Donovan Solano）敲出再見安打以6：5拿下系列賽首勝。

道奇今天第一局面對蝴蝶球先發沃德倫（Matt Waldron），大谷翔平率先選到保送，隨後跑出賽季第28次盜壘，並靠隊友高飛犧牲打回來得分，接著帕赫斯（Andy Pages）適時的2分打點安打與小比吉歐（Cavan Biggio）的2分砲助道奇取得5：0領先。

此役道奇派出王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他主投7局飆8K失掉3分，雖挨了一發馬查多（Manny Machado）的陽春砲但仍繳出優質先發，9上打完道奇還保持5：3領先。

葛拉斯諾7局失3分但勝投被搞砸。（法新社）

9局下半風雲變色，登板關門的明星終結者崔南（Blake Treinen）分別挨了馬查多以及菜鳥梅里爾（Jackson Merrill）各一發陽春砲救援失敗，兩隊以5：5進入延長賽。

延長賽10局教士推出終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）登板，他成功凍結二壘跑者力保不失，10下道奇左投費西亞（Alex Vesia）登板，面對首棒打者東岡凱爾（Kyle Higashioka）就投出四壞保送，接著阿拉耶茲（Luis Arraez）犧牲觸擊護送跑者上二、三壘，道奇選擇故意四壞保送擠成滿壘後，被代打的索拉諾敲出再見安打，終場教士以6：5擊敗道奇。

大谷翔平今天雖然首打席就選到保送還跑出本季第28盜並跑回1分，但接下來4個打數他完全沒有貢獻還苦吞2K，其中在與松井裕樹的日本人對決當中，他也吞下三振，單場4打數0安打，打擊率下修到3成11，不過目前仍是國聯打擊王。

松井裕樹三振大谷翔平。（美聯社）

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