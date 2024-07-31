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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運女子七人制橄欖球》美國隊奪銅後喜獲1.3億 贊助者大有來頭

2024/07/31 12:18

韓裔女企業家蜜雪兒‧姜贊助美國隊女子七人制橄欖球400萬美元。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國隊在2024巴黎奧運女子七人制橄欖球項目榮獲銅牌，拿下隊史首面獎牌，賽後更收到韓裔女企業家蜜雪兒‧姜（Michele Kang）400萬美元（約台幣1.3億）的贊助，希望在4年後的洛杉磯奧運再創佳績。

美國隊此次在8強擊敗英國，不過準決賽輸給後來的金牌得主紐西蘭，銅牌戰14：12力退澳洲，拿下隊史在此項目的首面獎牌，美國女足華盛頓精神的老闆蜜雪兒‧姜，馬上宣布將贊助美國女子橄欖球隊400萬美元。

蜜雪兒‧姜在聲明中指出，「2024年是女子運動豐收的一年，觀眾人數與收視率都打破紀錄，女子橄欖球也不例外，這支球隊為這項運動帶來前所未有的關注，我很高興能支持這些選手在2028年洛杉磯奧運的金牌夢，贊助商與轉播單位逐漸看到女性運動的價值與熱情，現在是時候釋放這些不可思議的女性運動員身上所有的潛力了，她們將激勵下個世代。」

現年65歲的韓裔女企業家蜜雪兒‧姜2020年入主華盛頓精神隊，2022年成為主要股東，也是美國女足聯盟有史以來第一個有色人種女性老闆，另外她還擁有法國奧林匹克里昂女足隊、英國倫敦城雌獅女足隊，除一共擁有3支女足隊的股份，她也是今年1月MLB巴爾的摩金鶯隊易主後，新老闆成員的其中一人。

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