巴黎奧運》「可理解為何隊友都搬出去」美女網好手留在選手村有理由

高芙。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕巴黎奧運進行了數日，女子網球好手高芙（Coco Gauff）日前才和隊友po網，提到選手村的糟糕狀況，也提及隊友們早已決定改住飯店。不過，高芙本人目前還住在選手村，她也說到自己的理由。

《ESPN》報導指出，高芙曾向媒體透露，賽會大約進行2天左右，美國女網隊多數選手就已經決定搬離選手村。高芙說：「我大概是唯一還留在選手村的。本來我也想搬走，但我持續在選手村遇到其他頂尖的運動員，然後我看到納達爾（Rafael Nadal）這樣的名將也還留在這，他可以的話，我想我也沒有理由不行。但我能理解隊友為何搬離這裡。」

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對參與奧運的運動員而言，住在選手村與否，某種程度上而言算是難題。選手村內，頂尖運動員互相交流與情誼確實是佳話，但選手村內設施，不一定有利於這些時常要保持各項例行常規以維持表現的好手。

為了彰顯環保，巴黎奧運選手村內，房間內床板採用百分百可回收紙板，採用地熱能冷卻系統代替空調，供餐則以當地食材為主。

不少選手雖珍惜在選手村的每一刻，但選手村狀態多少也不如這些運動員預期。美國女網發言人不願透露有多少選手選擇住外面，但選手E.納瓦洛（Emma Navarro）就坦言，自進駐第一天起，她就睡不慣紙板床。

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