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國際少年運動會新北奪25面獎牌 侯友宜頒64萬元獎金

2024/07/31 12:43

新北市代表隊赴墨西哥參加「2024國際少年運動會」，奪得11金、6銀、8銅共25面獎牌。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市代表隊赴墨西哥參加「2024國際少年運動會」（ICG），奪得11金、6銀、8銅共25面獎牌。今天上午市政會議由田徑三金好手、光榮國中張文旗獻上獎牌，有「新北小紀政」的跨欄金牌林子婕致贈ICG吉祥物，市長侯友宜頒發64萬元獎勵金，勉勵新北小將在賽場上持續努力、為國爭光。

侯友宜表示，今年新北市ICG代表隊在國際少年運動會與來自各國的運動好手同場較勁，果然不負眾望，勇奪11金、6銀、8銅佳績，寫下隊史海外奪牌最佳成績，賽會對選手別具教育意義，在國際舞台的運動場上嶄露頭角，場邊與其他國家選手交換代表友誼的徽章及服裝，展現熱情友善，不僅是參加國際賽事，更是探索世界的文化交流。

張文旗表示，大會在賽事首日臨時更動賽程，導致跳遠與100公尺跨欄同時進行，他告訴自己不可自亂陣腳，100公尺槍響後，首先衝過終點拿下大會的第1面金牌，然後馬不停蹄趕到跳遠場地，立刻調整心情及比賽節奏後，最終以6公尺73的成績拿下男子跳遠冠軍，比第2名多了80公分；短暫休息30分鐘後，又與同為光榮國中的徐靖閔、邱毅安以及明德高中林子婕，合力拿下100公尺混合接力金牌，成為新北市參加國際少年運動會以來，首位在同屆拿下三面金牌的田徑選手。

體育局長洪玉玲表示，今年國際少年運動會有30個國家、60個城市組隊參賽，新北市代表隊由今年全中運的菁英組成，雖然選手們賽前積極備戰和充分訓練，但主辦城市墨西哥萊昂位於海拔約1815公尺的高原上，必須克服高原反應與天氣乾燥、日夜溫差大等環境挑戰，選手們以精湛的運動技能和極高的心理素質征服這場國際賽事，寫下輝煌紀錄。

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