晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運桌球》中國奪史上首面混雙金牌 秘密武器竟是「最強阿嬤」

2024/07/31 12:54

倪夏蓮。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界排名第一的中國組合王楚欽／孫穎莎，昨在巴黎奧運桌球混雙項目決賽以4：2擊敗北韓組合李正植／金琴英，拿下中國在奧運史上首面桌球混雙金牌，奪金背後暗藏「秘密武器」，那就是盧森堡籍61歲「最強阿嬤」倪夏蓮。

李正植和金琴英很少參加國際賽，打法和技術特點等資料有限，奧運期間甚至不接受媒體採訪，被視為「神秘之師」；為此，中國桌球隊特別邀請轉籍盧森堡的倪夏蓮，擔任王楚欽和孫穎莎的混雙陪練員，因為她的身材和左手持拍打法，與金琴英相當類似。

「那個女孩（金琴英）打法跟我一樣，我覺得有責任幫助中國隊。」倪夏蓮說，其實中國隊提出這樣要求是有顧慮的，這點她能理解，因為女單項目她要和孫穎莎對打，但她真的完全沒有猶豫，「沒有祖國的培養，我算什麼呢？能有機會回報祖國，我覺得非常幸福和榮幸。」台灣時間今天下午5點桌球女單32強，倪夏蓮將強碰孫穎莎。

昨天奪金賽後，孫穎莎也特別感謝倪夏蓮，「為了適應對手特殊打法，我們做了很多努力，感謝倪阿姨賽前願意配合我們練習。」

1963年出生的倪夏蓮生涯第6度參加奧運，也是本屆奧運年紀最大的桌球選手，曾為中國打下1983年世錦賽女團及混雙金牌，後來轉籍盧森堡又2度贏得歐錦賽女單冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。