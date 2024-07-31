奧運桌球》中國奪史上首面混雙金牌 秘密武器竟是「最強阿嬤」

倪夏蓮。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界排名第一的中國組合王楚欽／孫穎莎，昨在巴黎奧運桌球混雙項目決賽以4：2擊敗北韓組合李正植／金琴英，拿下中國在奧運史上首面桌球混雙金牌，奪金背後暗藏「秘密武器」，那就是盧森堡籍61歲「最強阿嬤」倪夏蓮。

李正植和金琴英很少參加國際賽，打法和技術特點等資料有限，奧運期間甚至不接受媒體採訪，被視為「神秘之師」；為此，中國桌球隊特別邀請轉籍盧森堡的倪夏蓮，擔任王楚欽和孫穎莎的混雙陪練員，因為她的身材和左手持拍打法，與金琴英相當類似。

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「那個女孩（金琴英）打法跟我一樣，我覺得有責任幫助中國隊。」倪夏蓮說，其實中國隊提出這樣要求是有顧慮的，這點她能理解，因為女單項目她要和孫穎莎對打，但她真的完全沒有猶豫，「沒有祖國的培養，我算什麼呢？能有機會回報祖國，我覺得非常幸福和榮幸。」台灣時間今天下午5點桌球女單32強，倪夏蓮將強碰孫穎莎。

昨天奪金賽後，孫穎莎也特別感謝倪夏蓮，「為了適應對手特殊打法，我們做了很多努力，感謝倪阿姨賽前願意配合我們練習。」

1963年出生的倪夏蓮生涯第6度參加奧運，也是本屆奧運年紀最大的桌球選手，曾為中國打下1983年世錦賽女團及混雙金牌，後來轉籍盧森堡又2度贏得歐錦賽女單冠軍。

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