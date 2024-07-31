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奧運桌球》中國球王球拍被踩斷有多悲劇？日本名將有神比喻

2024/07/31 14:14

王楚欽。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中國桌球「球王」王楚欽昨天奪下中國在奧運史上首面桌球混雙金牌，球拍卻疑似被現場攝影記者踩斷，讓他一度氣得想檢舉，後來才冷靜說是天意，只能拿預備球拍面對男單、男團賽事，日本桌球名將水谷隼形容這起悲劇，「就像是拉麵湯頭要從1開始重做一樣。」

王楚欽昨在喜奪金賽後，球拍倍踩壞導致氣氛變調，一開始還面露不悅地向教練肖戰說：「怎麼舉報他們啊？」但後來受訪時才盡量平靜地說，「可能他們也是無意的，但是事情發生了，自己也沒辦法，拿著副板（備用球拍）依舊可以很好地去打比賽，我覺得這就是天意吧。」

水谷隼在社群媒體直言，球拍被弄斷真的太可憐了，「職業選手都是以1公克為單位去指定重量，加工調整自己手持最舒適的握把，而汗水和濕氣都會改變彈性，經過數度調整、習慣過後才終於能夠成為這1支能夠信任、獨一無二的夥伴。」

水谷隼表示，如果只是膠皮受損可以直接換，或是球拍有點污損也都還能頂著用，但如果是折斷了就無法回到原狀了，「這就跟花了大把時間終於調配出來的拉麵湯底，卻必須要從1開始重做是一樣的。」

水谷隼更說，「如果是跟實力差不多的選手交手，不是拿自己的球拍去打，10000%不會贏。」強調桌球球拍的重要性。

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