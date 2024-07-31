TPBL》戰神網羅防守大鎖錢肯尼 許總難忘ABL時期一段對話

錢肯尼。（台新戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕29歲的華裔後衛錢肯尼季末離開福爾摩沙夢想家，今正式確定加盟TPBL臺北台新戰神。

台新球團今宣布網羅防守大鎖錢肯尼，他自2017年加盟ABL寶島夢想家，接著隨球隊轉戰PLG福爾摩沙夢想家，曾獲選PLG 2021-22賽季年度防守第一隊、年度第二隊及年度進步獎，昔日ABL時期曾共事的戰神代理總教練許皓程，對於錢肯尼最深刻印象為自律及自信，「還記得當時他跟我說，塔克（Anthony Tucker）與艾略特（Marcus Elliott）交給他都沒有問題。」許總期盼他能貢獻強大的防守能量，幫助戰神拿下勝利。

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錢肯尼具備優異身體對抗性與防守能力，過往常被賦予看管對手得分主力的任務，許皓程肯定其身體厚實、跑動快速，加上不畏懼與對手對抗的拚勁，防守功力有目共睹，「錢肯尼身體對抗性很好，一對一的壓迫相當具有侵略性，防守後轉換快攻也是他最大武器。」

錢肯尼指出，對於上賽季戰神在季後賽展現的精神印象深刻，「在傷兵困境下，團隊並肩而戰，展現高昂的拚戰態度，挺進冠軍賽真的讓人感動。期待本季能以相同的拚勁，一起打出每一場精采的比賽。」

錢肯尼談及新賽季目標表示：「從來都不會侷限自己，也不會刻意追求個人成就，只要球隊需要我的地方，我就會全力以赴。」

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