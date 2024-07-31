TPBL》攻城獅創隊元老宋宇軒退役 將以不同身份幫助球隊

宋宇軒退役。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅今宣布創隊元老宋宇軒合約期滿，正式退役，將轉任球隊體能助理教練。

34歲的宋宇軒自攻城獅創立即加入團隊，為球隊創始元老球員之一。他在超級籃球聯賽曾效力金門酒廠、富邦勇士、達欣工程等隊，也曾西進中國挑戰NBL聯賽，至今已累積超過13年職業生涯經歷，上季在PLG僅有2場出賽紀錄，現在決定高掛球鞋，將以不同身份幫助攻城獅。

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宋宇軒對於退役感性表示：「心情上當然有些捨不得，但身為球隊創隊元老，我認為能透過另一個角色幫助球隊對我而言也是全新挑戰。」

宋宇軒過去即以「自律體態」聞名，透露維持身材的秘訣就是飲食控制，新賽季的目標就是幫助攻城獅全隊球員擁有更強壯的身體，健康打完這個賽季。

宋宇軒特別感謝不離不棄的獅紫軍，「謝謝每一位支持我的球迷，這四年你們讓我體會到最棒的職業運動主場氛圍，未來我還是會留在新竹幫助團隊，也希望大家能繼續支持攻城獅。」

張樹人總經理指出，「球隊希望宇軒能把自律的訓練態度傳授給所有本土球員，幫助大家透過飲食控制及規律鍛鍊提升個人體能，非常感謝宇軒這四年為攻城獅的貢獻，也期待他未來能透過不同角色繼續幫助攻城獅成長茁壯。」

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