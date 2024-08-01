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射箭女單32強、拳擊陳念琴16強分別出賽 今日賽事預告與轉播

2024/08/01 06:47

台灣拳擊好手陳念琴將出賽，力拚8強門票。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

台灣選手在巴黎奧運持續出賽，射箭女團成員李彩綺、雷千瑩與邱意晴將分別在今晚女子個 人32強出賽；另外拳擊好手陳念琴也將在16強迎戰來自巴西的選手，各位粉絲一定要鎖定轉播，一起為台灣好手們加油！

其他運動項目部分，排球、籃球、網球等項目也將繼續進行賽事，各位喜愛這些運動的紛絲們也請務必鎖定轉播，為您喜愛的選手們加油！

棒球部分，大聯盟將轉播道奇與教士2連戰的第2場賽事，道奇派出三屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）掛帥先發，教士則推派前役投出無安打比賽的席斯（Dylan Cease）迎敵，精彩可期的賽事，球迷們敬請準時鎖定！

中華職棒今日將由富邦悍將在新莊主場迎戰樂天桃猿，雙方上演洋投對決，主隊派出杰戈先發，作客的樂天則由霸威斯掛帥，兩隊與中職的球迷歡迎鎖定轉播！

台灣隊巴黎奧運出賽

17:00、21:50 射箭 李彩綺/雷千瑩/邱意晴 女子個人32強 愛爾達體育1台

22:00 拳擊 陳念琴 女子66公斤級16強 愛爾達體育4台

巴黎奧運

8/1

08:00 衝浪 男/女獎牌戰 愛爾達體育1台

14:25、18:55 羽球 預賽 愛爾達體育1台

14:50 排球 土耳其VS多明尼加 女子預賽 愛爾達體育4台

14:55 三對三籃球 中國VS澳大利亞 女子預賽 愛爾達體育3台

15:55、20:55 桌球 單打16強 愛爾達體育2台

17:00 網球 男單八強 愛爾達體育3台

17:30 游泳 愛爾達體育4台

22:50 排球 義大利VS荷蘭 女子預賽 愛爾達體育4台

23:55 競技體操 女子個人全能決賽 愛爾達體育3台

8/2

00:25 羽球 預賽 愛爾達體育1台

01:55 桌球 預賽 愛爾達體育4台

02:25 游泳 準決賽/決賽 愛爾達體育2台

02:50 籃球 比利時VS美國 女子預賽 愛爾達體育3台

MLB

08:30 道奇@教士 緯來體育、愛爾達體育3台

中華職棒

18:35 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育4台

日本職棒

16:58 樂天@軟銀 DAZN1、DAZN3

16:58 羅德@西武 DAZN2

TAT籃球亞洲巡迴賽-台北站

14:00 澳門黑熊@香港黑龍

16:30 菲律賓波拉火箭@東海海盜

19:00 台北野馬@菲律賓三寶顏勇

轉播：緯來體育

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