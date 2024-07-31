奧運射箭》國內模擬賽與機器人比準度 南韓女團10連霸的3大關鍵

南韓女團10連霸。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓自1988年漢城奧運首度增設射箭項目以來，在女團項目締造10連霸的偉業，每四年的奧運，南韓在射箭項目的宰制力，就會再度引起討論，南韓媒體撰文點出3大關鍵。

南韓此次由初次登上奧運殿堂的林是見打響第一砲，這位21歲的杭州亞運3冠王在排名賽就以694分打破世界紀錄，接著在團體項目再與隊友全勳英、南秀賢一同完成10連霸，男團的李雨錫、金濟德、金優鎮也在金牌戰力退法國，完成3連霸。接下來在個人、混雙項目，南韓有望進帳更多獎牌。

請繼續往下閱讀...

南韓女團36年來在奧運射箭項目無人能敵，《韓民族日報》近日就撰文點出南韓射箭強盛的3大秘訣。第一點是科學化的訓練方式，南韓為了準備這次的奧運，在鎮川國訓中心打造與法國巴黎榮軍院幾乎100%相似的場地，除了比賽場地的設置相同外，從選手進出場、走到媒體採訪區的路線也都完全複製，甚至模擬場內英、法語廣播的聲音，觀眾的歡呼聲等等。

射箭與風向、風速息息相關，南韓也把自然環境的因素考慮進去，此次還到驪州南漢江進行適應訓練，因為考量到射箭場地榮軍院與塞納河直線距離約200至300公尺，南漢江的訓練場適合模擬屆時塞納河的風力。

第二點是培養選手保持穩定的心態，南韓射箭協會長期與國內專家學者配合，為選手進行心理訓練，今年還邀請延世大學教授帶來呼吸、冥想上的指導。此外，由於訓練時的情況還是很難實際與正式比賽相比，協會甚至請來贊助商現代集團打造的人工智能機器人與選手一同比賽，由於機器人不會像人類一樣會出現注意力不集中的情況，給選手帶來極大壓力，林是見就說，「看到機器人只會射出10分感受到很大的壓迫感，就如同實戰一樣緊張。」

最後一點則是選拔過程的透明公開，報導指出，射箭與其他主力項目不同，選拔過程從未出現過任何雜音，雖然內部競爭激烈，不過人脈與過往的成績完全無法發揮作用，只靠實力選拔。這次奧運資格經過3次選拔賽、2次最終熱身賽確定人選，就連東京奧運勇奪3金的安山都沒能入選，3個女團成員全部洗牌，而正是因為選拔過程透明，團隊才能持續維持堅強實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法