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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運桌球》拿備用球拍卻在32強爆冷出局 中國球王點出敗因

2024/07/31 18:05

世界球王王楚欽爆冷出局。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運桌球男單32強賽，世界球王、中國一哥王楚欽拿著備用拍上陣，今天竟以2比4爆冷敗給世界排名26的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregardh），王楚欽意外在男單第二輪賽事就出局。王楚欽坦言，自己失誤太多。

王楚欽昨天與自家一姊孫穎莎擊退北韓組合，勇奪中國奧運史上首面桌球混雙金牌，賽後王楚欽的球拍不慎被場邊的攝影記者踩斷，讓他當下非常不滿，還向中國教練肖戰說，「怎麼舉報他們啊？」王楚欽賽後受訪僅說，可能他們也是無意的，既然事情發生了，就拿備用球拍比賽，「我覺得這就是天意吧。」

王楚欽今天迎戰莫雷加德，沒想到竟以10：12、7：11、11：5、11：7、9：11、6：11，最後以總局數2比4爆冷輸球，無緣男單16強。

賽後被問到是否受到球拍事件影響，王楚欽認為，都是自己的球拍，手感沒有不同。他坦言球拍被踩壞多少受到一點影響，但絕非今天輸球的理由，還是自己的表現出現很多問題，犯了很多的錯誤，才導致今天的失敗。

世界球王王楚欽爆冷出局。（路透）

世界球王王楚欽爆冷出局。（路透）

瑞典「六角戰士」莫雷加德。（法新社）

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