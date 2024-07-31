中職》無法理解前往花蓮卻沒有移動日 古久保無奈明天先派車試開

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿本週五將前往花蓮和味全龍3連戰，交通將是一大問題，總教練古久保健二表示，目前花蓮的交通還沒有完全開放，如何前往成了頭痛時間，雖然現在是非常時期，但是對於前往要花很多時間的花蓮卻沒有移動日，他無法理解這樣的賽程安排，明天將安排球隊巴士「試開」，看看能不能即時抵達花蓮球場。

受到日前的凱米颱風影響，目前東部幹線火車停駛，蘇花公路則設制管制站，每天只開放3個時段各1小時，本週二開始的台鋼雄鷹、味全龍2連戰，雖然有移動日，球隊仍大費周章才抵達花蓮。

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樂天本週三、四在新莊球場和富邦悍將2連戰，週五開始又是花蓮3連戰。古久保表示，他無法解理為什麼花蓮賽程沒有移動日，以本週的賽程為例，如果樂天的前兩場比賽是週二、週三，就可以有比較充裕的時間移動到花蓮，卻排成樂天要連打5天，在沒有移動日的情況下趕到花蓮。

古久保表示，也有考慮週五搭飛機前往花蓮，但班機時間不是太早就是太晚，而且臨時恐怕也買不到這麼多機票，還是只能搭球隊巴士，明天將派人「試開」，看能不能即時找達花蓮，如果明天到不了，後天週五可能更難，最好聯盟也派人隨車，看看實際的狀況，至於如果真的到不了，接下來要怎麼辦，就是球團高層和聯盟之間的事了。

聯盟賽務部表示，樂天之前已反映過交通的問題，聯盟曾和場方及擔任主場的味全協調，包括週五的比賽移到下週一，但是並沒有能達成任何替代方案，目前仍按照預定週五起3連戰。

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