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問台灣運動員直覺會想到誰？網友秒選他：前無古人

2024/07/31 19:02

網友發問，「不經思考，第一位想到的台灣運動員是誰？」貼文曝光後，許多人秒選王建民。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕最近正值奧運風潮，民眾紛紛守在螢幕前為台灣的運動員加油，台灣的運動明星更是眾星雲集，締造許多輝煌紀錄。就有網友發問，「不經思考，第一位想到的台灣運動員是誰？」貼文曝光後，許多人秒選王建民。

一名網友在https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1722398248.A.39E.html>PTT發文表示，最近奧運風潮來襲，許多人特別關心體育，事實上台灣有許多選手默默耕耘，希望靠著體育在世界上發光發熱，像是王建民、戴資穎、李洋、王齊麟、朱木炎、李智凱、郭婞淳、林昀儒、林志傑等，因此好奇發問，「不經思考，第一位想到的台灣運動員是誰？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「王建民啊！阿嬤都知道」、「王建民真的是前無古人」、「王建民啊，當時還以為台灣棒球超日趕美呢」、「王健民是真的國際打出實績的」、「絕對是老王，當時只要王出賽，在學校大家都擠去老師辦公室看直播」、「王建民，全民運動，台灣最接近塞揚獎的選手」、「王建民自己是一個等級」、「老王當時是現象級的，熱潮還維持很久」。

也有網友認為，「王建民，我爸那一代會說楊傳廣」、「孤高的老將、6屆奧運出賽的莊智淵」、「紀政，飛躍的羚羊」、「年輕人都選戴資穎吧」、「郭泓志，默默耕耘小選手」、「郭婞淳啊！國外知名度也很高」。

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