力挺台灣選手 采盟免稅店舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動

采盟免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動，邀請國立體育大學競技啦啦隊以精采表演，與旅客一起為台灣隊加油，現在熱鬧嗨翻天。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修/桃園機場報導〕采盟免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動，邀請國立體育大學競技啦啦隊以精采表演，與旅客一起為台灣隊加油，現在熱鬧嗨翻天。

巴黎奧運陸續展開比賽，台灣的選手們正在法國的競技場上努力爭取榮譽，采盟免稅店下午攜手國立體育大學競技啦啦隊，在桃機第二航廈中央區快閃演出，為我國奧運選手加油。隊員們精彩的表演包括空中拋翻，不但吸引大批遊客駐足欣賞，更忍不住拿出手機記錄啦啦隊員們的精彩演出。

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采盟股份有限公司董事長古素琴接受媒體聯訪表示，希望以充滿青春熱血的表演，力挺台灣選手，為正在巴黎奧運努力奮戰的運動員們加油應援，祝福他們凱旋而歸、為國爭光，同時讓國際旅客看見台灣年輕學子的活力與努力。

古素琴說，國立體育大學競技啦啦隊今年剛拿下台灣盃啦啦隊錦標賽公開混合組第2名的佳績，這次受邀在桃機出境中央區快閃演出，整齊劃一的隊形代表台灣齊心合一的精神，高空拋接的技藝更展現中華隊神采飛揚的氣勢，透過啦啦隊青春活力及熱情洋溢的表演，邀請旅客一起為中華隊加油、為台灣喝彩，現場氣氛熱鬧。

在2024巴黎奧運，台灣奧運代表隊共計由60名選手、39名教練組成。其中就有21名選手及11名教練來自國立體育大學，國立體大的學生將參與奧運競賽中共11個運動種類。

采盟免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動，邀請國立體育大學競技啦啦隊以精采表演，與旅客一起為台灣隊加油，現在熱鬧嗨翻天。（記者姚介修攝）

采盟免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動，邀請國立體育大學競技啦啦隊以精采表演，與旅客一起為台灣隊加油，現在熱鬧嗨翻天。（記者姚介修攝）

采盟免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動，邀請國立體育大學競技啦啦隊以精采表演，與旅客一起為台灣隊加油，現在熱鬧嗨翻天。（記者姚介修攝）

采盟免稅店今天在桃園國際機場第二航廈舉辦 「TEAM TAIWAN挺台灣」活動，邀請國立體育大學競技啦啦隊以精采表演，與旅客一起為台灣隊加油，現在熱鬧嗨翻天。（記者姚介修攝）

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