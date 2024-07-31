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奧運拳擊》亞運銀牌甘家葳不敵世錦賽亞軍美國瓊斯 無緣8強

2024/07/31 18:09

甘家葳不敵美國瓊斯。（特派記者王元鴻攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣拳擊好手甘家葳今天在巴黎奧運男子拳擊71公斤級16強，以0：5不敵世錦賽銀牌美國名將瓊斯（Omari Jones），無緣挺進8強。

26歲的甘家葳曾是奧運銅牌黃筱雯的陪練員，直到去年杭州亞運才讓更多人認識他，打下杭州亞運男子拳擊71公斤級銀牌，並拿到巴黎奧運參賽資格，不過今天得遭遇2021年世錦賽銀牌瓊斯，勢必是一場硬仗。

甘家葳第一回合雖然努力靠近對手，但瓊斯畢竟是一流名將，也讓甘家葳進攻難以發揮作用，因此瓊斯首回合的分數也獲得裁判青睞。

進入第二回合，甘家葳、瓊斯持續較勁，不過兩人似乎體力都出現撞牆期，攻勢都漸漸變少，而瓊斯同樣在分數佔據優勢，因此他第三回合也就越打越保守，甘家葳的拳也始終打不進去，最終由瓊斯帶走勝利。

另外，台灣女將吳詩儀今天將迎來女子拳擊60公斤級8強賽，對手將是厄瓜多選手帕拉修絲，她上屆奧運首輪止步，去年則拿到泛美運動會銅牌。

由於拳擊只進行金牌戰，不另舉行銅牌戰，吳詩儀只要打進4強，就能至少獲得銅牌，也會是台灣代表團本屆第1面獎牌。

甘家葳不敵美國瓊斯。（特派記者王元鴻攝）

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