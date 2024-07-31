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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》河村勇輝砍29分讓法國嚇出冷汗 資深老將巴頓讚賞對手

2024/07/31 19:54

日本男籃惜敗法國。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男籃B組小組賽，地主法國迎戰日本陷入苦戰，最後在延長賽以94比90險勝。目前效力NBA洛杉磯快艇的法國籍前鋒巴頓（Nicolas Batum）認為，這是奧運賽場，是全世界最好的12支球隊，所以這並不是一場輕鬆的比賽。

法國隊此戰在第四節剩下16秒時還落後4分，先是靠法國後衛史崔澤爾（Matthew Strazel）四分打追平，幫助法國起死回生殺進延長賽。法國籍的馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在延長賽接手戰局，讓法國驚險收下勝利。

擁有NBA賽場16年資歷的巴頓表示，可以看到奧運賽場一開始除了美國隊以外，幾乎每場比賽都非常接近，「這就是為何你喜歡奧運，為何你喜歡籃球，去打這些比賽，今晚（指台灣時間今天凌晨）比賽很有趣。」

法國籍前鋒巴頓（右）。（法新社）

巴頓也大讚日本隊打得非常出色，「這是兩支很棒的球隊，日本打得很好，要給他們稱讚。當八村壘退場、他們最好的選手，他們可以選擇放棄，但他們更加努力奮鬥，他們這麼做是有原因的，這不是一場輕鬆的比賽，所以很高興我們能擊敗他們。」

「他們（日本）不會放棄，即使你領先8分、10分，他們也會找到追分的方法，他們確實做到了。」巴頓說道。

身高僅172公分的日本後衛河村勇輝全場砍進6顆三分彈，斬獲29分、7籃板、6助攻，他的表現讓巴頓大為讚賞。巴頓大讚河村勇輝，「他很驚人。這是籃球賽場最大的舞台，總是會有一個人能像他一樣打出瘋狂的比賽。我為他高興，但我也很開心我們贏球。他是很棒的人。」

河村勇輝近期與NBA曼菲斯灰熊簽下Exhibit 10合約，要爭取球隊大名單的機會。

法國男籃險勝日本。（法新社）

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