奧運游泳》中國隊再被爆料前年藥檢沒過參賽 美、義名將都怒了

中國泳將湯慕涵。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巴黎奧運再度爆發另起中國游泳隊禁藥風波，並惹怒一些游泳選手，批評官員執行藥檢時應該始終如一，而非雙重標準。

美媒《紐約時報》週二報導，又有兩名中國頂尖游泳運動員，2022年禁藥檢測呈陽性反應，卻被中國官員批准參與國際賽，其中一人甚至還角逐本屆奧運。英媒《泰晤士報》引述兩名知情人士說法，指出這是近幾個月來第三起中國把禁藥檢測陽性歸咎於食品污染的事件，而世界運動禁藥管制組織（WADA）卻接受中國的調查結果。

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《泰晤士報》甚至點名，兩年前藥檢沒過的兩名中國泳將，其中一人為湯慕涵，她是3年前東京奧運女子800公尺自由式接力破世界紀錄的金牌隊員，本屆奧運她將在週四尋求800自接力衛冕。不過中國游泳隊在巴黎反駁這些禁藥醜聞指控，並抱怨全隊所接受的檢查遠比其他國家運動員更多。

「我今天早上看到這份報導。」美國泳后蕾德基（Katie Ledecky）回應：「我想我已經明確表達過想法，這令人失望。」義大利名將夸達雷拉（Simona Quadarella）表示，運動員們會質疑所謂藥檢是否公正，「我們需要明確的答案，我們對於這種情況、藥檢系統，還有世界其他地區的檢測，真的沒什麼信心。」

今年4月外媒爆料，2021年東京奧運會前6 個月，23名禁藥檢測陽性的中國泳將，多達11人照常參賽並在3個項目贏得金牌，其中的張雨霏本屆巴黎已拿兩銅。

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