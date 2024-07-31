奧運桌球》中國球王爆冷輸球寫20年紀錄 水谷隼點出關鍵

世界桌球球王王楚欽爆冷出局。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界桌球球王王楚欽今天在巴黎奧運男單32強賽以2:4爆冷敗給世界排名26的瑞典「六角戰士」莫雷加德，日本桌球名將水谷隼在社群媒體直言，「由此可見球拍對桌球這項競技來說有多重要。」

王楚欽昨天奪下中國在奧運史上首面桌球混雙金牌，球拍卻疑似被現場攝影記者踩斷，被迫使用備用球拍迎戰男單，當時水谷隼就形容，「這就跟花了大把時間終於調配出來的拉麵湯底，卻必須要從1開始重做是一樣的。」

請繼續往下閱讀...

王楚欽今在男單以2:4爆冷敗給莫雷加德，水谷隼也立即在社群媒體寫道，「昨天球拍被弄斷的球王輸了，比賽感覺跟混雙相比差了一點，果然1天要適應備用球拍有點困難。」

水谷隼直言，上次奧運男單有中國選手輸球已經是2004年雅典奧運，這樣就能知道在桌球這項競技中，球具有多麼重要，「當然莫雷加德也打得很好，瑞典復活！」

水谷隼昨在王楚欽球拍被踩斷後就曾評論，職業選手都是以1公克為單位去指定球拍的重量，加工調整自己手持最舒適的握把，而汗水和濕氣都會改變彈性，經過數度調整、習慣過後才終於能夠成為這1支能夠信任、獨一無二的夥伴，「如果是跟實力差不多的選手交手，不是拿自己的球拍去打，10000%不會贏。」

世界桌球球王王楚欽爆冷出局。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法