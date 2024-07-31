晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運桌球》中國球王爆冷輸球寫20年紀錄 水谷隼點出關鍵

2024/07/31 18:26

世界桌球球王王楚欽爆冷出局。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界桌球球王王楚欽今天在巴黎奧運男單32強賽以2:4爆冷敗給世界排名26的瑞典「六角戰士」莫雷加德，日本桌球名將水谷隼在社群媒體直言，「由此可見球拍對桌球這項競技來說有多重要。」

王楚欽昨天奪下中國在奧運史上首面桌球混雙金牌，球拍卻疑似被現場攝影記者踩斷，被迫使用備用球拍迎戰男單，當時水谷隼就形容，「這就跟花了大把時間終於調配出來的拉麵湯底，卻必須要從1開始重做是一樣的。」

王楚欽今在男單以2:4爆冷敗給莫雷加德，水谷隼也立即在社群媒體寫道，「昨天球拍被弄斷的球王輸了，比賽感覺跟混雙相比差了一點，果然1天要適應備用球拍有點困難。」

水谷隼直言，上次奧運男單有中國選手輸球已經是2004年雅典奧運，這樣就能知道在桌球這項競技中，球具有多麼重要，「當然莫雷加德也打得很好，瑞典復活！」

水谷隼昨在王楚欽球拍被踩斷後就曾評論，職業選手都是以1公克為單位去指定球拍的重量，加工調整自己手持最舒適的握把，而汗水和濕氣都會改變彈性，經過數度調整、習慣過後才終於能夠成為這1支能夠信任、獨一無二的夥伴，「如果是跟實力差不多的選手交手，不是拿自己的球拍去打，10000%不會贏。」

世界桌球球王王楚欽爆冷出局。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。