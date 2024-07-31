她好奇「台灣國旗帶進場會被沒收？」內行網友指出「1協議」

網友好奇，為什麼都沒在奧運會見到台灣國旗。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024法國巴黎奧運正如火如荼的進行中，但眼尖網友卻發現，觀看奧運賽事轉播時，如果想要攜帶台灣國旗進場觀賽，國旗還會被收走，原PO也透露，「有朋友說，他在看某場比賽時聽說很多人的國旗被收走，俄羅斯、白俄羅斯以及台灣的國旗均被列為禁止攜帶進入體育場的旗幟」。

網友近日在https://www.dcard.tw/f/sportsevents/p/256253420Dcard發文，她質疑為什麼奧運禁止攜帶台灣國旗進場，甚至還會被當場收走，從原PO貼出公告圖片可以看見，不僅有台灣、俄羅斯以及白俄羅斯，均被列為禁止攜帶的旗幟，「巴黎奧運會將禁止觀眾攜帶中華民國（台灣）國旗進入比賽場館，將台灣與俄羅斯、白俄羅斯相提並論」。

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貼文曝光，掀起網友熱議，「記得之前好像有人會拿薩摩亞的國旗進去，因為長得蠻像的」、「前天有對台灣夫妻臉上有國紋身貼紙，就被擋在門外只好把紋身用掉才能進場」、「我以為只有選手不行，連觀眾都不能認真？」、「這也說明了看到這面旗子會直接聯想到台灣而非中華民國這個現實」、「這張照片被小粉紅看到一定又要高潮了」。

另外，有網友也指出，必須遵守「洛桑協議」，「非常合理，這是奧運會，故請遵守『洛桑協議』，帶中華奧會旗幟去給中華隊加油，而不是故意帶中華民國旗幟去搞政治活動」，「只有會員國的旗幟可以入場，台灣參賽因為是用Chinese Taipei，所以台灣國旗就是不能入場」。

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