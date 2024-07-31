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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎奧運》「緊張是正常的」 美國女網好手觀察同胞體操名將有感

2024/07/31 19:11

美國女將高芙。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕奧運最高殿堂為各國運動員夢寐以求，但站上場的壓力同樣巨大。美國隊體操名將拜爾絲（Simone Biles）上屆奧運就曾因心理因素所苦，本屆捲土重來和隊友共奪女子競技體操團體金牌。

拜爾絲克服心理狀態，隊友李伊（Sunisa Lee）也克服腎疾，繼上屆東京奧運女子個人全能項目後，本屆在團體項目也奪金。

奧運選手村中，不同項目的運動好手分享、交流，不時成為佳話。同樣代表美國的網球女將高芙（Coco Gauff），雖曾po文提及巴黎奧運選手村住宿狀況欠佳，但也提及自己有理由不像隊友一樣搬出去，理由之一就是能在選手村遇到其他頂尖好手。

高芙說，遇到其他運動員，是賽程之間的花絮時刻，她也從中觀察彼此的心理狀態。談及數日前遇到奪金前的體操團隊，高芙說：「我和李伊聊過，她說她上場前有些緊張，但我認為她顯然是偉大的好手。我也跟西蒙娜（拜爾絲）聊過，他們都坦言會緊張。」

高芙說，她從中學到，再頂尖的運動員，大賽前繃緊神經也是人之常情，「這些好手都是最頂尖的，幾乎可能贏得比賽，但她們仍是心情緊繃。我了解到，在賽前有這些感受是可以的、也是很正常的。」

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