MLB》史奈爾為何至今尚未交易？巨人事務總裁：沒有合適人選

史奈爾。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限在即，許多球隊都在近日進行補強，而被傳出有球隊感興趣的巨人塞揚強投史奈爾（Blake Snell），卻依舊沒有任何動作，為此棒球事務部總裁薩廸（Farhan Zaidi）坦言，對方沒有提出適合我們的人選。

在季前轉隊來到巨人的史奈爾，頂著去年榮獲生涯第2座塞揚獎的光環，有望幫助球隊大大的補強先發輪值，但來到巨人後，史奈爾的狀況相當不理想，前6場先發皆投不滿5局，防禦率高達9.51。不過來到7月份，史奈爾的投球表現與之前相比判若兩人，這個月4場的先發出賽就有3場繳出優質先發，單月防禦率來到0.75，可說已找回狀態。

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近期回春的表現，也讓洋基、教士等球隊曾傳出對史奈爾感到興趣，但直至現在仍沒有球隊有所動作，薩廸近期接受節目訪問時坦言：「跟我們有聯繫的球隊所提出的兩人、三人甚至四人包裹，都沒有讓我們有『嘿！這傢伙毫無疑問會成為我們未來的三壘手或游擊手』的那種感覺。」

薩迪繼續補充道，當你給予這些你可能永遠不會發現的好選手與年輕的球員越多的機會，他們就越有機會透過養成的體系一飛沖天，變成他們想成為的那個人，「但這也表示會有一連串的可能性，我們不會做出『嘿！未來的這六年我們會困住這個選手』的動作。」

截至目前為止，巨人已53勝56敗排名國聯西區第4，距離外卡名額來到5場勝差，而巨人在昨日也送走重砲手索勒（Jorge Soler）與後援投手傑克森（Luke Jackson），和勇士換來後援投手馬澤克（Tyler Matzek）和小聯盟的三壘手塞巴洛斯（Sabin Ceballos）。

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