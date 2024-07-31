奧運擊劍》香港張家朗1分險勝義大利好手 台灣裁判遭出征！

香港擊劍好手張家朗在巴黎奧運男子個人擊劍決賽擊敗來自義大利好手馬基，奪得生涯第2面奧運金牌。（路透）

祝蘭蕙／核稿編輯

馬基輸掉比賽後坐在場邊，難掩失望表情。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「劍神」的香港擊劍好手張家朗，昨天（30日）在巴黎奧運男子個人擊劍決賽擊敗來自義大利好手馬基（Filippo Macchi），奪得生涯第2面奧運金牌。不過比賽過程中，來自台灣的裁判黃皓志被指有不少爭議判決，義國奧委會主席公開斥責裁判有幫港隊之嫌，義國網友也紛紛在網上出征黃皓志「黑哨」，引發關注。

綜合外媒報導，30日的奧運男子個人擊劍決賽上，張家朗一度落後馬基，苦戰之下追平至14:14，需靠「決一劍」定勝負。據過往賽例，先上前並有進攻意圖的一方得分，但要靠裁判主觀判定，這場決賽的最後一劍，足足打了有3次，裁判黃皓志兩度判雙方「同時」，即沒任何劍手得分，直到第3劍終於判定張家朗得分，最終張家朗以15:14險勝。

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這個結果讓義大利方相當不滿，因為第3劍雙方同前2劍一樣都有擊中對方，不解裁判為何第3劍就將分數判給張家朗，馬基第一時間就向黃皓志表達不滿，義大利隊教練也隨即提出投訴。賽後馬基難掩失望，其教練切廖尼（Stefano Cerioni）指責裁判「無能」，認為這場比賽本應是馬基獲勝；義國奧委會主席馬拉果（Giovanni Malago）也痛批黃皓志和另名來自南韓的裁判，稱雖然裁判是抽籤決定的，2名裁判不應該由鄰近香港的國家出任，懷疑2裁判有偏袒香港隊之嫌，已向國際擊劍總會（FIE）和國際奧委會（IOC）提出正式抗議。

不少義大利網友紛紛在網上砲轟擊劍決賽裁判吹黑哨，還跑到張家朗的社群留言出征，義國媒體也替馬基飲恨抱不平。對此，香港體育協會暨奧委會回應稱，「奧運是全球最高水平賽事，港協暨奧委會與運動員均一如以往，遵從並深信奧林匹克體育精神，尊重所有賽果及裁判決定。」

馬基昨天則在IG發文表示，他知道很多人為他抱不平、指責裁判，但他不想將自己的失敗歸咎於裁判，「我們永遠要尊重裁判判決！我認識這兩位裁判，我不會因自己未竟成功而怪在他們頭上。」同時他也稱讚張家朗是個強勁的對手，恭喜他奪得金牌。

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