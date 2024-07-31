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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運網球》喬科維奇3連勝劍指首金 8強對決西西帕斯

2024/07/31 20:22

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）以7：5、6：3擊敗德國對手卡帕菲（Dominik Koepfer），3連勝挺進巴黎奧運網球男單8強，37歲的塞爾維亞第2種子，也締造1998年以來五環殿堂最老紀錄。

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，次輪「經典對決」擊敗西班宿敵「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），氣勢更加上高漲，此役他又挾著嚴密底線攻守壓制卡帕菲，僅花1小時37分鐘挺進8強，持續朝著生涯首面奧運金牌邁進。這是喬帥第5度角逐奧運，過去最佳為2008年北京男單銅牌，本屆也很可能是他集滿「生涯金滿貫」的最後機會。

「很榮幸能代表我的祖國角逐奧運，這是場令人難以置信的運動盛會。」喬科維奇表示，雖然羅蘭加洛斯每年都舉行法國公開賽，但觀眾、氣氛一切都不同，「來自世界各地不同國家的人們，都趕來支持運動員，很高興看到這幕。」克服當地炎熱天氣他坦承，全身上下都濕透，「非常悶熱潮濕的一天，就像昨天一樣，我只希望下雨，讓空氣稍微降溫。」

喬科維奇8強遭遇希臘第8種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），過往對戰11勝2負遙遙領先，包括近來10連勝 。

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