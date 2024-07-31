奧運女籃》世界第2的中國竟以22分之差慘敗塞爾維亞 恐將遭淘汰

塞爾維亞女籃大勝中國。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運女籃A組賽事，世界第2的中國女籃今天以59比81慘敗世界第10的塞爾維亞，中國隊吞小組賽2連敗暫居墊底，有可能提前無緣複賽。塞爾維亞女籃與西班牙都晉級複賽。

中國女籃上半場打完以39比45落後，第三節中國隊只拿11分，前三節完以50比62落後。末節中國女籃陷入得分荒，單節只拿9分，最後就以22分之差慘敗。

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中國女籃以王思雨11分最佳，效力於WNBA華盛頓神秘隊的李夢10分5助攻，效力WNBA紐約自由人的中鋒韓旭替補出發拿11分7籃板。中國隊全場投籃命中率僅29.1％（55投16中），三分球命中率也只有23.5％（34投僅8中）。

塞爾維亞女籃大勝中國。（法新社）

塞爾維亞以安德森（Yvonne Anderson）15分最佳，克拉伊什尼克（Tina Krajisnik）12分11籃板3抄截，M.揚科維奇（Masa Jankovic）拿13分7籃板，諾吉克（Jovana Nogic）11分。塞爾維亞全場投籃命中率為47.1％，三分球全場則是11投7中（其命中率為63.6％）。

中國女籃在本屆巴黎奧運賽場分在A組，與西班牙、塞爾維亞、波多黎各同組。如今中國女籃與波多黎各都吞2敗，但中國女籃首戰以89比90惜敗西班牙女籃，今天卻以22分之差慘敗塞爾維亞，中國隊目前以得失分「-23」暫居小組墊底，幾乎無緣晉級下一輪賽事。

韓旭（右）。（美聯社）

塞爾維亞女籃大勝中國。（法新社）

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