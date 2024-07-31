奧運男排》拒絕再爆冷！ 日本力退東奧銅牌阿根廷收首勝

日本男排收本屆奧運首勝。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運男子排球項目，世界排名第2的日本隊以25：16、25：22、18：25、25：23，擊敗世界第8的阿根廷，進帳本屆首勝，

日本男排近年國際賽戰績輝煌，今年在世界男子排球聯賽（VNL）奪得銀牌，是此次唯一獲得男排資格的亞洲國家、高居第2種子，希望爭取繼1972年慕尼黑奧運後的首金。

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日本此屆與德國、美國以及阿根廷同為C組，不料首戰即爆冷在5局大戰中不敵德國，阿根廷上一場則是0：3遭美國橫掃，兩隊都要尋求本屆首勝。

汲取前役落敗教訓，日本隊此役首局在副隊長西田有志發出5記Ace帶領之下，花了22分鐘先下一城，次局雙方你來我往，日本隊在21：21之下連拿4分，成功取得聽牌優勢。

西田有志。（路透）

不過東京奧運銅牌得主阿根廷也不是省油的燈，第3局發出多達4記Ace，成功延長戰線，兩軍第4局持續激戰，日本隊在13：13平手時靠著小野寺太志、高橋藍接連攔網成功連拿3分，阿根廷展現韌性，隨後又追到20：21。

不想夜長夢多的日本隊，在混血好手高橋藍攻擊得手下取得24：21領先、拿到3個賽末點，在前兩個賽末點都被阿根廷化解後，日本隊喊出暫停，回到場上後宮浦健人貢獻致勝一擊，助隊4局拿下本屆首勝。西田有志拿下全隊最高21分、高橋藍14分、隊長石川祐希挹注11分。

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