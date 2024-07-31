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巴黎前線》李洋／王齊麟3局逆轉中國組合 4連勝分組第1晉級

2024/07/31 21:11

李洋（左）與王齊麟（右）小組賽全勝晉級。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽最後一戰，以17：21、21：17、24：22逆轉擊敗中國組合歐烜屹／劉雨辰，並以4連勝、分組第一晉級8強。

上屆奧運金牌李洋／王齊麟今年要挑戰衛冕，但世界羽聯（BWF）漏算法國地主柯維／拉巴爾積分，本屆破天荒有17組男雙參賽，麟洋配竟剛好落入有5組人馬的組別，等於小組賽要多打一場。

不過，李洋／王齊麟在前3戰發揮出色，連斬日本小林優吾／保木卓朗、丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，昨天再勝美國邱愷翔／尤安，晉級機會大增。

即便拿下3連勝，但還是不保證晉級，最理想狀況是麟洋配今天自力擊敗中國組合歐烜屹／劉雨辰，如此一來能以4連勝取得分組第1晉級。

李洋／王齊麟過去碰上世界排名第9的歐烜屹／劉雨辰吞下2連敗，今天要力求突破。麟洋配開局尚未進入狀況，接連失誤，陷入7：2落後，隨後兩人連續打出好球，一度趕上，仍讓中國組合先拿下第11分。技術暫停後，麟洋配一路緊追也逼出中國組合的連續失誤，扳平戰局，可惜最後無力逆轉，以17：21讓出。

第2局李洋／王齊麟扭轉頹勢，一舉取得領先，並靠著王齊麟的網前強攻，率先拿下第11分。技術暫停後，麟洋配雖偶有失誤讓場面變得驚險，仍握有優勢，最後靠著中國發球未進，麟洋配以21：17扳平戰局。

進入決勝局，王齊麟開局打出好球博得全場觀眾歡呼，隨後卻因失誤戰況一度膠著，但麟洋配頂住壓力先拿下第11分，且場邊不少球迷高喊「台灣加油」，成為另類主場。最後關頭中國組合迎頭趕上，一番拉鋸後，麟洋配先拿下賽末點，即便被對手化解，但對方也因發球失誤掉分，最終驚險以24：22獲勝。

稍早丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）擊敗日本保木卓朗／小林優吾，率先以3勝1負晉級。

李洋（右）與王齊麟（左）。（特派記者陳志曲攝）

李洋（右）與王齊麟（左）。（特派記者陳志曲攝）

李洋（右）與王齊麟（左）。（特派記者陳志曲攝）

李洋（右）與王齊麟（左）。（特派記者陳志曲攝）

李洋（左）與王齊麟（右）小組賽全勝晉級。（記者陳志曲攝）

李洋（左）與王齊麟（右）小組賽全勝晉級。（記者陳志曲攝）

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