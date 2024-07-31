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TPBL》魏莨哲不去CBA與海神完成簽約 選擇0號有2個原因

2024/07/31 21:27

魏莨哲與海神完成簽約。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄全家海神在TPBL選秀會首輪指名高雄師大魏莨哲，今宣布正式完成簽約，這位UBA本土得分王也報名CBA選秀、並獲得北京首鋼次輪指名，現在確定留在台灣職籃打拚。

185公分的後衛魏莨哲上季繳出24.4分、5.1籃板、2.9助攻、2.5抄截的全面數據，其中得分在上季UBA僅次外籍生莫巴耶的26.5分。除此之外，他同時兼顧學業，大學期間修習完教育學程，「能比當體育老師更早成為職籃球員，簽約當下百感交集，心情更加踏實並充滿感恩。感謝一路指導過我的恩師，以及海神球團給予機會。」

魏莨哲進入高師大前，就設定成為體育老師目標，大三、四擔任隊長，安排球隊大小事，並保持課業成績，取得修習教育學程資格，每學期30學分習以為常，成就UBA本土得分王之外，也獲應試教檢資格。

「我到大四還是30學分修好修滿。因為父親從小給我目標，就是成為文武雙全的人，把自己準備好。」魏莨哲新球季延續大學背號「0」號，希望能效法魏斯布魯克（Russell Westbrook）防守拚勁與態度，更代表加入職業從零開始。

魏莨哲指出，「魏斯布魯克場上防守壓迫且兇悍，『0』號也提醒自己，進到職業莫忘初衷，無論是否一帆風順，一切回歸從零開始。」

魏莨哲東山高中時期的教練廖覎鋕表示，子弟兵協調敏捷、橫移速度是優勢，但在先天條件外，擁有好的觀念與家教，以及後天努力占了很大部分，「他很清楚自己的目標是什麼，對訓練的態度保持積極，願意去做。」進入職業勢必會有適應期，廖覎鋕鼓勵魏莨哲繼續強化外線，保持認真態度，循序漸進，隨著思維更加成熟，相信能夠漸入佳境。

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