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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》帶傷苦戰不放棄 戴資穎不敵依瑟儂奧運之旅告終

2024/07/31 22:08

台灣羽球一姊戴資穎。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣羽球一姊戴資穎今在巴黎奧運小組賽最後一戰，忍著傷勢疼痛打完兩局，最終以19：21、15：21不敵泰國好手依瑟儂，小組賽拿下1勝、1負，無緣晉級8強，這也是她生涯奧運最終戰，賽後她和依瑟儂緊緊相擁，令球迷動容。

世界排名第3的戴資穎上屆東京奧運摘下女單銀牌，今年迎來生涯奧運最後一舞，期盼改寫最佳成績，也有不少球迷特別飛到法國，希望能為小戴加油。

戴資穎在小組賽和比利時女將譚蓮妮、泰國好手依瑟儂同組。小戴在首戰以直落二擊敗譚蓮妮，首勝開張，但依瑟儂也同樣打敗譚蓮妮，加上小組賽僅取分組第1晉級，小戴必須擊退依瑟儂才能拿到晉級門票。

戴資穎過去和依瑟儂交手多達35次，小戴取得20勝15負的優勢，但她近期受到傷勢所擾，今天開局打得相當艱辛，一度陷入15：9落後，她也沒有放棄，一路緊追，戰成18：19，可惜最後真的跑不動，撲倒在地，以19：21讓出。

第1局結束後，戴資穎傷勢似乎轉趨嚴重，表情痛苦，但她沒選擇退賽，繼續奮力和依瑟儂激戰，只是在傷勢影響下，打得相當艱辛，奮戰精神令現場球迷動容，最終仍以15：21落敗。

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