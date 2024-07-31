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巴黎前線》「她打贏我很難過...」戴資穎不敵依瑟儂兩人擁抱令球迷淚崩

2024/07/31 23:11

台灣一姊戴資穎與好友依瑟儂賽後緊緊相擁。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣一姐戴資穎今天在小組賽最後一戰以直落二不敵好友依瑟儂，奧運最後一舞畫下句點，兩人賽後緊緊相擁落淚一幕，讓不少球迷淚崩。戴資穎透露，其實依瑟儂知道她的情況，「她知道我的狀況不是很好，打贏我她也很難過。」

戴資穎和泰國名將依瑟儂過去交手多達35次，小戴拿下20勝15負，兩人也因打法相近，被外界認為彼此是「宿敵」，但雙方其實私下交情不錯，賽後彼此緊緊相擁也哭紅雙眼。

戴資穎表示，她知道我的狀況不是很好，「她說她打贏我也很難過，但因為時間沒有長到足以讓我復原，來奧運前還有受其它的傷。」

不過，戴資穎認為，今天這場發揮算是最近最好的一次，「我原本以為自己沒有辦法再上場比賽，今天整體打起來是這陣子來比較好的情況，但還是沒有辦法趕上。」連兩屆奧運都在關鍵戰役中強碰，戴資穎苦笑說：「其實滿殘酷的，但這次我希望她能夠贏到最後。」

台灣一姊戴資穎在奧運賽場最後一舞畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

台灣一姊戴資穎在奧運賽場最後一舞畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

台灣一姊戴資穎在奧運賽場最後一舞畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

台灣一姊戴資穎在奧運賽場最後一舞畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

台灣一姊戴資穎在奧運賽場最後一舞畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

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