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巴黎前線》原以為無法再上場 戴資穎帶傷演出最後一舞淚謝大家的鼓勵

2024/07/31 23:42

戴資穎含淚向觀眾道別。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣羽球一姐戴資穎今天在巴黎奧運小組賽最後一戰不敵依瑟儂，無緣晉級，奧運最後一舞正式畫下句點。賽後小戴難掩激動情緒，罕見在受訪時淚崩，一度哭到講不出話來，她表示，原本以為自己沒有辦法再上場比賽，今天整體打起來已是這陣子最好的情況。

戴資穎去年就已預告今年巴黎奧運後將退役，無奈她在今年遭遇膝蓋傷勢，自5月湯優盃後，就未曾出賽，復出首戰就是奧運大舞台，她仍在小組賽首戰力退比利時好手譚蓮妮。

戴資穎這次巴黎奧運雙腳都帶著護膝上陣，傷勢不太樂觀，今天和依瑟儂比賽中多次疑似因傷勢疼痛，表情痛苦，仍展現運動家精神，奮戰到對手拿下最後一分。

戴資穎坦言，一切都在她預料之中，畢竟時間不足以讓傷勢復原，能站上場比賽已很開心，這一戰已算是這幾個月來比較好的情況。

戴資穎透露，大家的鼓勵成為支撐她的一大動力，「大家其實都會一直跟我說，妳加油、妳可以的、妳一定會拿冠軍，我其實聽到這些話的時候，我也知道自己的狀況，可能做不到。」她也提到，「這陣子我的情緒其實沒有很好，但大家都比我還正面，就覺得大家沒有放棄我，我怎麼可以放棄我自己。」

這次巴黎奧運不少球迷進場為戴資穎加油，小戴表示，在場上聽到大家的加油聲很大，「很可惜在這個比賽沒辦法有好的發揮，但很感謝大家在一年多前就決定來幫我加油，今天聽到加油聲真的非常大。」

戴資穎向觀眾道別。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎向觀眾道別。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎的奧運最後一舞正式畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎的奧運最後一舞正式畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎的奧運最後一舞正式畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

台灣一姊戴資穎與好友依瑟儂賽後緊緊相擁。（特派記者陳志曲攝）

台灣一姊戴資穎與好友依瑟儂賽後一起步出球場。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎的奧運最後一舞正式畫下句點。（特派記者陳志曲攝）

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