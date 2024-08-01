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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》自嘲關鍵戰「變回正常王齊麟」感謝李洋hold住他

2024/08/01 00:04

台灣羽球男子雙打組合李洋（前）與王齊麟（後）出戰巴黎奧運羽球男子雙打賽事。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽最後一戰，3局逆轉中國組合歐烜屹／劉雨辰，並以4連勝、分組第1晉級8強，不過王齊麟自認首局發揮不太理想，感謝隊友李洋「hold住他」。

李洋／王齊麟今年要挑戰衛冕，卻落入必須打5場的「死亡之組」，先前雖拿下3連勝，還是無法篤定晉級。今天迎戰中國，麟洋配首局打得相當艱辛，王齊麟甚至多次坐在地上回擊，王齊麟坦言，首局太緊張，發揮不太理想，他自嘲，「一些身體控制、發接發失誤都變回正常的王齊麟，打得很綁手綁腳，還好李洋一直給我鼓勵。」

激戰到最後逆轉中國組合，李洋坦言，其實他連最壞的情況、3連勝被淘汰都已預想好，但全力一搏是兩人的目標，「假設我們真的很不幸沒有晉級，我也希望把我們拼搏的態度展現在球場上，而不是在奧運的最後一場球畏畏縮縮，為了晉級兩個悶著，然後最後被翻掉，再拚一回輸了也沒關係，要把態度拿出來。」

台灣羽球男子雙打組合李洋（左）與王齊麟（右）出戰巴黎奧運羽球男子雙打賽事，小組賽全勝晉級。（記者陳志曲攝）

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