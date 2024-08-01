奧運網球》爆冷！謝淑薇／曹家宜8強對手 將是扳倒頭號種子黑馬

捷克非種子穆霍娃、諾絲可娃。（路透）

〔本報採訪團／巴黎報導〕「台灣一姊」謝淑薇攜手20歲新星曹家宜天助自助，已在巴黎奧運網球女雙連闖兩關，8強即將對決大爆冷門殺出的捷克非種子穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova），再接再厲爭取4強門票。

韌性十足的穆霍娃／諾絲可娃，女雙次輪克服先丟首盤劣勢，歷經下雨暫停扳回一城，戰線拉入搶十，她們又從2：2連得4分擴大差距，並力保領先不失，拉鋸1小時36分鐘，終以2：6、6：4、10：5扳倒名氣響亮的美國頭號種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula），這也是捷克大黑馬本屆連續第2場搶十逆轉勝。

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謝淑薇／曹家宜奧運女雙第2輪天助自助，由於烏克蘭第7種子科絲秋克 （Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska） 賽前退出，讓她們兵不血刃晉級8強，這也是台灣女雙繼2012年倫敦、2016年里約後，第3度安抵五環殿堂前8。

如今在擁有大滿貫女雙7冠的「百搭天后」小薇帶領下，台將老少羅蘭加洛斯紅土還有機會再接再厲，持續突破締造最佳戰績。

謝淑薇（右）攜手20歲新星曹家宜。（資料照，特派記者王元鴻攝）

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