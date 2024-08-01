奧運男籃》約基奇繳準大三元 塞爾維亞41分之差打爆波多黎各

塞爾維亞球星約基奇（左）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男籃小組賽C組賽事，摘得三屆NBA年度MVP得主的塞爾維亞球星約基奇（Nikola Jokic），他今天交出14分、15籃板、9助攻的準大三元成績，只打三節就休息。塞爾維亞最後以107比66大勝波多黎各。塞爾維亞收下小組賽首勝。

世界男籃排名第4的塞爾維亞，在本屆巴黎奧運男籃與美國、南蘇丹、波多黎各同組。塞爾維亞首戰以84比110敗給美國。

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塞爾維亞今面對世界男籃排名第16的波多黎各，約基奇開賽不到5分鐘的時間雖然沒有進帳分數，但貢獻6籃板、4次助攻，即使第一節只拿2分，仍幫助塞爾維亞首節打完以24比12領先。塞爾維亞在第二節就領先超過20分。上半場打完，塞爾維亞以52比35領先。

易籃後，塞爾維亞靠約維奇（Nikola Jovic）單節貢獻7分，前三節打完就以79比51領先。約基奇在第四節就休息，塞爾維亞仍持續猛攻，最後就以41分之差大勝。

塞爾維亞大勝。（美聯社）

塞爾維亞全隊7人得分上雙，約基奇交出14分、15籃板、9助攻、2抄截、1火鍋的全能成績。中鋒彼得魯瑟夫（Filip Petrusev）15分8籃板，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、米西奇（Vasilije Micic）各拿13分，阿夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic）12分，米盧提諾夫（Nikola Milutinov）11分9籃板，約維奇10分。

波多黎各以C.歐提茲（Christopher Ortiz）19分最佳。波多黎各團隊投籃命中率32.9％，不及塞爾維亞團隊的58％。

波多黎各C.歐提茲。（美聯社）

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