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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》尋求連霸的陳雨菲連兩場打3局 還是晉級8強

2024/08/01 06:58

陳雨菲。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上屆東京奧運摘下女單金牌的中國名將陳雨菲，今天凌晨在女單小組賽登場，只是再度面臨3局大戰的考驗，最終還是以21：8、19：21、21：11打敗丹麥選手布里夏特（Mia Blichfeldt），在小組賽2連勝出線，也提前晉級8強。

世界排名第2的陳雨菲本季依舊保有一定競爭力，分別在馬來西亞公開賽、印度公開賽、法國公開賽、亞洲錦標賽、新加坡公開賽打進4強，尤其在6月印尼公開賽成功封后，如今則來到花都尋求衛冕。

陳雨菲和德國華裔選手李怡逢、丹麥選手布里夏特（Mia Blichfeldt）分在P組，該組出線選手將直闖8強，陳雨菲是晉級最大熱門，只是陳雨菲首場鏖戰3局，才以21：14、17：21、21：9擺平李怡逢，奪下首勝。

陳雨菲過去9度交手世界排名33的布里夏特，共獲8勝，只是這次交手雖先下一城，卻在第二局再度讓出，還好她第三局很快回穩，並把勝利收下，陳雨菲對戰布里夏特也是7連勝，上次輸球已經是2018年湯優盃。

身為女單第2種子的陳雨菲，如今也是保送直達8強，將可以等待中國另一位好手何冰嬌、連兩屆奧運都由奪牌的印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）。

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