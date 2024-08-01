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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎前線》首度挑戰奧運 19歲的高承睿惜敗瑞典名將16強止步

2024/08/01 06:57

台灣桌球選手高承睿在男子單打項目落敗，止步16強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣桌球小將高承睿今天在巴黎奧運男子單打16強戰，以局數1：4敗給瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregardh），無緣8強。

19歲的高承睿為今年台灣代表團最年輕的男子選手，他擠下「師父」莊智淵，取得男單資格，也將在男團登場，首度闖進奧運他在男單有不錯的發揮。

世界排名32的高承睿在首輪打敗世界排名191的伊朗阿拉米恩（Nima Alamian），挺進男單32強，前一輪則是打敗來自羅馬尼亞的伊歐內斯庫（Ionescu Eduard），連闖兩關晉級16強。

原以為高承睿會在16強遭遇中國名將王楚欽，未料他在前一輪敗給世界排名26的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregardh），也給高承睿有一搏的機會。

高承睿過去和莫雷加德兩度交手都以1：3落敗，但他今天在首局展現氣勢，率先拿下局點，即便對手逼平進入duece，他也打得相當強勢，以16：14拔得頭籌。

搶下一局的高承睿在第2局再度從落後打起，雖然一度取得9：6領先，卻被對手扳平，也沒能延續前一局手感以11：13讓出。進入第3局，小高開局打得強勢，以7：1領先，但被對手連趕8分超前，以8：11落敗。

即便莫雷加德取得局數領先，高承睿在第4局持續和他纏鬥，再度戰到duece，可惜沒能撐住，仍以10：12讓對手先聽牌，也無法延續氣勢，以6：11落敗。

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