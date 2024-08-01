巴黎前線》太想贏導致不夠冷靜被逆轉 高承睿賽後落淚直言不甘心

台灣桌球選手高承睿在男子單打項目落敗，止步16強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣桌球小將高承睿今天在巴黎奧運男子單打16強戰，以局數1：3敗給瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregardh），無緣8強。不過，他在這一戰打出競爭力，多次取得領先，無奈最後關鍵分數都無法拿下，被對手逆轉，他直言很不甘心，會記取教訓變得更好。

19歲的高承睿為今年台灣代表團最年輕的男子選手，也是首度挑戰奧運。今天碰上過去對戰吞下2連敗的莫雷加德，高承睿率先拿下第1局，也多次在比賽中取得領先。

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對於沒能收下勝利，賽後高承睿紅著眼眶說：「當然還是會不甘心，本來遇到王楚欽覺得難度很大，但像在這種大賽遇到這些選手，覺得自己應該是有機會的，因為太想要晉級8強，在場上就變得不夠冷靜。」

高承睿坦言，當下很想拿下這個比賽，「但不是想要就能得到，我會記取這次的教訓變得更好。」之後他將和林昀儒以及師父莊智淵攜手挑戰男團賽事，「我覺得明天又是一個新的開始，把單打忘掉，全心投入男團的比賽。」

台灣桌球選手高承睿在男子單打項目落敗，止步16強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手高承睿在男子單打項目落敗，止步16強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手高承睿在男子單打項目落敗，止步16強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手高承睿在男子單打項目落敗，止步16強。（特派記者陳志曲攝）

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