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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

奧運羽球》兩腿都受傷！戴資穎自爆：有幾天沒辦法走路

2024/08/01 06:50

台灣羽球選手戴資穎在巴黎奧運女子單打小組賽出戰，敗給依瑟儂無緣晉級。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上屆東京奧運摘下女單銀牌的台灣一姊戴資穎，昨晚在巴黎奧運小組賽奮戰兩局還是不敵「宿敵」泰國好友依瑟儂，其實她在過去1個月除了左腳有傷，甚至右腳也出現狀況，更是傷到得拿著拐杖才行。

生涯四度登上奧運舞台的戴資穎，在奧運前爆發嚴重傷勢，她在IG上指出，「這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖），眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。」

戴資穎是由林瀛洲醫師及他的團隊，積極替她進行恢復、治療，但其實小戴到法國也沒有辦法正常跑動，「我很擔心自己沒辦法比賽，最終最終我趕上了第一場比賽，也意外的贏了，所以我很開心再次在場上跑動的感覺。」

由於自己的身體狀態不好，戴資穎也知道接下來對戰依瑟儂的結果大概是如何，但她強調，「我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。」

戴資穎表示，「這幾個月以來，我一直沒能擁有正常訓練，我也知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全跑動，但我撐過來了，看來超人有來，只是我沒能撐過去。」

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